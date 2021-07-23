MENÜ

Barcelona'dan ayrılan Adam Hanga, Real Madrid'de!

İspanya’nın Real Madrid Basketbol Takımı, Barcelona’dan ayrılan Macar oyuncu Adam Hanga’yı renklerine bağladı.

23 Temmuz 2021, Cuma 20:41 Son Güncelleme:
- A +
Barcelona'dan ayrılan Adam Hanga, Real Madrid'de!

İspanya’nın Real Madrid Basketbol Takımı, Barcelona’dan ayrılan Macar oyuncu Adam Hanga’yı renklerine bağladı. Real Madrid Kulübü, 32 yaşındaki kısa forvet Hanga ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Baskonia’da sergilediği performansla dikkati çeken Hanga, 2017’de Barcelona’ya transfer olmuştu. Hanga, Barcelona kariyerinde bir lig ve 3 Kral Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.



Geçen sezon Barcelona ile final oynadığı THY Avrupa Ligi’nde 41 maça çıkan tecrübeli basketbolcu, 4,6 sayı, 2,2 ribaunt ve 1,7 asist ortalamaları yakalamıştı. (AA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...