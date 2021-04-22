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Barcelona'dan Avrupa Süper Ligi kararı

Son dakika haberi... Barcelona kulübü, son dönemin futbol dünyasını karıştıran oluşumu Avrupa Süper Ligi'nde kurucu üye olarak kalacağını açıkladı.

22 Nisan 2021, Perşembe 23:07 Son Güncelleme:
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Barcelona'dan Avrupa Süper Ligi kararı

Avrupa Süper Ligi'ni kuran kulüplerin çoğu oluşumdan ayrılırken Barcelona ise içeride kalacağını açıkladı. Kulüp, futbol dünyasının dayanışma içinde yeni çözümler bulması gerektiğini ve oluşumdan ayrılmanın tarihi hata olacağını belirten bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmak tarihi bir hata olacaktır. Barcelona Kulübü, gelişmelere göre üyelerin görüşüne başvurma hakkını saklı tutar. Şu anki ekonomik ortamda futbol dünyasının ayakta kalması için yapısal reformların gerçekleştirilmesi gerekiyor"


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