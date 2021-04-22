Avrupa Süper Ligi'ni kuran kulüplerin çoğu oluşumdan ayrılırken Barcelona ise içeride kalacağını açıkladı. Kulüp, futbol dünyasının dayanışma içinde yeni çözümler bulması gerektiğini ve oluşumdan ayrılmanın tarihi hata olacağını belirten bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmak tarihi bir hata olacaktır. Barcelona Kulübü, gelişmelere göre üyelerin görüşüne başvurma hakkını saklı tutar. Şu anki ekonomik ortamda futbol dünyasının ayakta kalması için yapısal reformların gerçekleştirilmesi gerekiyor"











