Barcelona’dan Adama Traore hamlesi!

Tottenham’ın birkaç haftadır transferini bitirmeye çalıştığı Adama Traore için İspanyol devi Barcelona da devreye girdi. Tottenham’ın ara transfer döneminin başlarından itibaren girişimde bulunduğu 26 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini hala bitirememesinin ardından Ousmane Dembele ile sözleşme krizi yaşayan Barcelona, Fransız yıldızın yerini doldurmak adına Adama Traore transferinde devreye girdi.

Tottenham’da Antonio Conte’nin sistemine uygun kanat beki olarak Adama Traore’yi çok istediği ancak İspanyol kanat oyuncusunun kanat beki olarak oynamaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Barcelona altyapısından yetişen Adama Traore, hem kanat oyuncusu olarak oynayacak olması hem de altyapısından yetiştiği kulüp olması sebebiyle Barcelona’ya gitmek istiyor.

Ayrıca İngiliz medyasına göre Wolves’un Tottenham’dan gelen 15 milyon sterlinlik teklifi geri çevirdiği ve 25 milyon sterlin istediği öğrenilirken, Barcelona’nın oyuncuyu 30 milyon sterlinlik bir satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Wolves’ta bu sezon 23 maçta forma giyen Adama Traore, kulübüne yalnızca 1 gollük katkı sağlayabildi.