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Barcelona'da Yusuf Demir'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi

İspanya devi Barcelona, Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. 18 yaşındaki oyuncu, Rapid Wien'e geri dönecek.

13 Ocak 2022, Perşembe 13:05 Son Güncelleme:
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Barcelona'da Yusuf Demir'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Barcelona, sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi. Türk asıllı oyuncu Rapid Wien'e geri dönecek" denildi.

Genç futbolcu ile Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Leipzig ve Eintracht Frankfurt'un ilgilendiği iddia edilmişti.

Bu sezon Barcelona ile 9 maça çıkan Yusuf Demir, bu maçlarda gol veya asist üretemedi.

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