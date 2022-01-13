Barcelona, sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi. Türk asıllı oyuncu Rapid Wien'e geri dönecek" denildi.

Genç futbolcu ile Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Leipzig ve Eintracht Frankfurt'un ilgilendiği iddia edilmişti.

Bu sezon Barcelona ile 9 maça çıkan Yusuf Demir, bu maçlarda gol veya asist üretemedi.