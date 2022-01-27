Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ousmane Dembele ile Barcelona arasındaki yeni sözleşme gerilimi sürüyor. Ousmane Dembele, Barcelona’nın önerdiği yeni sözleşmedeki maaş kesintisini haksız buluyor. Ekonomik sıkıntılar yaşayan Barcelona oyuncuyu bedelsiz olarak kaybetmek istemediğinden oyuncu sözleşmeyi imzalamadığı takdirde oyuncuyu bu transfer döneminde satmak istemiş hatta oyuncuyu sözleşme imzalamadan takımda kaldığı takdirde kadro dışı bırakmakla tehdit etmişti. Buna karşılık olarak Dembele geçen hafta Instagram hesabından yaptığı açıklamada hiçbir şantaja boyun eğmeyeceğini dile getirmişti.

Marca’nın haberine göre Barcelona teknik direktörü Xavi, Dembele’nin menajerlerine sözleşmeyi imzalamadan Barcelona’da kalırsa hiç forma giyemeyeceğini iletti. Dembele’nin yeni sözleşmedeki maaşında artış istediği ancak Barcelona’nın oyuncudan sözleşmenin bu halini imzalamasını aksi takdirde kulüpten ayrılmasını talep ettiği öğrenildi.

24 yaşındaki oyuncu kadro dışı kalmak veya maaşında kesintiye gitmek istemiyor. Bu yüzden kulüpten ayrılmayı düşünüyor. Oyuncuyla şu anda ciddi bir şekilde ilgilenen tek kulübün Paris Saint-Germain olduğu biliniyor.