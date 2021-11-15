Maddi sıkıntıların transfer adına engeller yarattığı Barcelona'da yeni teknik direktör Xavi, takım içinden çözümler yaratmak uğraşında. Barcelona'da beklentileri karşılayamayan Philippe Coutinho da Xavi tarafından şans verilecek isimler arasında yer alıyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona'da Coutinho'ya yönelik beklentiler tam anlamıyla sona ermiş değil. Xavi, nihai bir karar vermeden önce Brezilyalı oyuncunun sahadaki performansını görmek istiyor.

Xavi'nin önde baskı ve hızlı pas akışı talebine uyması durumunda Coutinho'nun Barcelona'da son bir şansı olabileceği ifade edilmekte.