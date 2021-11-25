Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapan Barcelona'nın, Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling'i transfer edemez ise rotasını Chelsea'nın yıldızları Timo Werner ve Hakim Ziyech'e çevireceği ileri sürüldü.

ESPN'de yer alan habere göre Barcelona ara transfer döneminde Raheem Sterling'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak. Ancak Manchester City, oyuncunun takımdan ayrılmasına ikna olmaz ise Katalan kulübü transferde rotasını Chelsea'nın yıldızları Timo Werner ve Hakim Ziyech'e çevirecek.

Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea'de istedikleri süreleri bulamayan iki isim Barcelona için alternatifler olarak yer alıyor. İddialara göre Katalan ekibi iki futbolcunun durumunu da Chelsea'ye sordu.

Barcelona'nın ekonomik durumu nedeniyle bonservisi ile bir oyuncuyu transfer etmesi mümkün görünmüyor. Bu nedenle kulüp kiralık olarak gelebilecek oyuncular için piyasa araştırması yapıyor.







