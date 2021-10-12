Ekonomik krizde olan ve yeniden yapılanmaya giden Avrupa Devi Barcelona yıldız futbolcuları Samuel Umtiti ve Philippe Coutinho ile yollarını ayırmayı planlıyor.

El Chiringuito'da yer alan habere göre Barcelona, ara transfer döneminde kadrosunda yer alan 2 futbolcudan kurtulmak istiyor.

Adı Beşiktaş ile de anılmıştı

Yüksek maliyetli futbolcular ile yollarını ayırmak isteyen Katalan ekibi adı Beşiktaş ile de transfer dedikodularına karışan Samuel Umtiti'yi takımdan göndermek istiyor.

Futbolcu bu sezon Barcelona ile henüz maça çıkmadı.

Newcastle'ın radarında

Barcelona'nın takımdan göndermek istediği bir diğer yıldız isim ise Philippe Coutinho. Astronomik bir bonservis bedeli ile Katalan ekibine katılan Brezilyalı futbolcunun ismi Newcastle United ile anılıyor.

Bu sezon Barcelona ile 6 maça çıkan futbolcu gol ve asist katkısı üretemedi.







