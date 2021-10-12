Barcelona'da Samuel Umtiti ve Coutinho ile yollar ayrılıyor
Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona elindeki yüksek maliyetli futbolcularla yollarını ayırmayı planlıyor. Daha önce Lionel Messi, Luis Suarez ve Antoine Griezmann ile yolları ayıran Katalan ekibi Samuel Umtiti ve Coutinho'yu takımdan göndermenin planlarını yapıyor.
Ekonomik krizde olan ve yeniden yapılanmaya giden Avrupa Devi Barcelona yıldız futbolcuları Samuel Umtiti ve Philippe Coutinho ile yollarını ayırmayı planlıyor.
El Chiringuito'da yer alan habere göre Barcelona, ara transfer döneminde kadrosunda yer alan 2 futbolcudan kurtulmak istiyor.
Adı Beşiktaş ile de anılmıştı
Yüksek maliyetli futbolcular ile yollarını ayırmak isteyen Katalan ekibi adı Beşiktaş ile de transfer dedikodularına karışan Samuel Umtiti'yi takımdan göndermek istiyor.
Futbolcu bu sezon Barcelona ile henüz maça çıkmadı.
Newcastle'ın radarında
Barcelona'nın takımdan göndermek istediği bir diğer yıldız isim ise Philippe Coutinho. Astronomik bir bonservis bedeli ile Katalan ekibine katılan Brezilyalı futbolcunun ismi Newcastle United ile anılıyor.
Bu sezon Barcelona ile 6 maça çıkan futbolcu gol ve asist katkısı üretemedi.