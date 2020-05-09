Barcelona’da Samuel Umtiti şoku yaşanıyor
Barcelona’nın Fransız futbolcusu Samuel Umtiti, bireysel antrenmanda sakatlandı. Fransız futbolcunun sağ bacak arka adalesinden sakatlık geçirdiği belirtilirken, iyileşme süreciyle ilgili ayrıntı verilmedi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 14 Mart’ta sonlandırılan antrenmanlara dün tekrar başlayan Barcelona’da bugün ilk çalışmasına çıkan Umtiti’nin sakatlandığı duyuruldu.
Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Fransız futbolcunun sağ bacak arka adalesinden sakatlık geçirdiği belirtilirken, iyileşme süreciyle ilgili ayrıntı verilmedi.