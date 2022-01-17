Yaşadığı sakatlıklarla başı dertte olan Samuel Umtiti 2017/18 sezonundan bu yana bir sezonda 18'den fazla maça çıkmadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "A takım oyuncusu Samuel Umtiti bugün gerçekleşen antrenmanda sağ ayağına aldığı darbe sonucu beşinci metatarsal kemiğinde kırık tespit edildi. Oyuncumuz yarın Doktor Antoni Dalmau ve kulübün sağlık hizmetleri tarafından ameliyat edilecek. Yapılacak operasyon sonucunda tekrar basın açıklaması yapılacaktır'' denildi.

Umtiti'nin sahalara dönüş tarihi hakkında henüz net bir açıklama bulunmuyor.



