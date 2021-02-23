Barcelona'da başkan adaylarından Toni Frexia, transfer adına kulübe 250 milyon Euro'luk bir yatırım desteği vereceğini dile getirirken PSG'den Kylian Mbappe ve Borussia Dortmund'dan Erling Haaland'ın transferine ilişkin soruyu da bu isimleri ihtimal dışında bırakmayarak cevaplamıştı. Bu açıklamalar Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman'a da soruldu.

Elche maçı sonrası açıklamalarda bulunan Koeman, "Şimdi diğer oyuncularla ilgili konuşma zamanı değil. Önümüzde önemli maçlarımız var. Bir sonraki başkan, kulübün geleceğini etkileyebilir ama biz kendimize odaklanmalıyız çünkü önümüzdeki maçlar belirleyici karşılaşmalar" dedi.

Gazetecilerin ısrarı üzerine Freixa'nın açıklamaları hakkında konuşan Koeman, "Söylediği şeyin mümkün olup olmadığını bilmliyorum. Başkanın kim olacağını görene kadar teknik direktörün ve oyuncuların geleceğinin ne olacağını da bilemeyeceğiz" ifadelerini kullanarak kendisinin durumunun da net olmadığını belirtti.

Barcelona'da yeni başkanlık seçiminin 8 Mart tarihinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.