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Barcelona'da Ousmane Dembele imzayı atıyor! Sürpriz gelişme

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, Ousmane Dembele'nin sözleşmesini 2 yıllığına uzatmaya oldukça yakın.

02 Temmuz 2022, Cumartesi 22:48 Son Güncelleme:
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Barcelona'da Ousmane Dembele imzayı atıyor! Sürpriz gelişme

Takımın başına Xavi geldikten sonra yeni bir yapılanmya giren Barcelona'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İspanya LaLiga'nın köklü kulüplerinden biri olan Katalanlar'dan bu kez iç transferde flaş bir hamle geldi. 

Diario Sport'un haberine göre; Barcelona, Ousmane Dembele'nin sözleşmesini 2 yıllığına uzatmaya oldukça yakın. 25 yaşındaki Fransız yıldız futbolcu transfer olduğu günden bu yana tartışmaların odağındaki isim olarak dikkat çekiyordu. 

Hatta Dembele hakkında sık sık takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu. 140 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ile Dortmund'dan Barcelona'nın yolunu tutan Dembele, sakatlıkların yanı sıra oyun bağımlılığı nedeniyle idmanları kaçırması da sık sık gündeme gelmişti. 

25 yaşındaki sol kanat LaLiga'da 102 maça çıktı ve 19 gol, 27 asistlik performansa imza attı.


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