Barcelona'nın milli futbolcusu Miralem Pjanic, Bosna'nın Polonya ile yaptığı karşılaşmada yarım saatlik mücadelenin ardından sırt sakatlığı nedeniyle oyundan alındı. Alarmlar Barcelona'da tekrar çalıyor. Sol taraftaki kaypılardan sonra(Jordi Alba ve Júnior Firpo Getafe'ye karşı yok), şimdi de Miralem Pjanic'in sakatlığı teknik ekibi düşündürmeye başladı.

Bosna'nın Polonya'nın 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 30 dakika sahada kalan Pjanic, sırtından yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan alındı.

Bosna milli takımı teknik direktörü Rusmir Cviko, maçtan sonra Pjaniç'in ağrısı nedeniyle değiştirilmesi gerektiğini doğruladı. "Pjaniç sırtına bir darbe aldı ve yerine başkasını almak zorunda kaldık. Yakında iyileşip bir an önce sahaya döneceğini umuyoruz."

NTV Spor







