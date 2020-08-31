Barcelona'da kabuk değiştirme çalışmaları devam ediyor. Katalan ekibi ilk olarak teknik direktör Quique Setien'in yerine Ronald Koeman'ı göreve getirmişti.

Hollandalı teknik adamın göreve başlamasıyla birlikte birçok yıldız oyuncuyla yolların ayrılması gündeme gelmişti.

Listenin başında ise Uruguaylı Luis Suarez'in olduğu ifade edildi. 33 yaşındaki golcüyü kadroda düşünmeyen Koeman, Suarez'in takımdan gönderilmesi yönünde görüş bildirdi.

İspanyol kulübü, ilk etapta tecrübeli golcü için gelecek teklifleri değerlendirecek. Aksi bir durumda ise 12 milyon avroluk sözleşme fesih bedeli kullanılacak.

Geride bıraktığımız sezonda Barcelona ile 36 resmi maçta 21 gole imza atan Suarez'in adı Juventus ile anılıyor.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen İtalyan ekibinin, Uruguaylı yıldız için girişimlerde bulunacağı belirtildi.

Kaynak: TRT Spor