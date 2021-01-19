Bilbao'nun rakibini yenmesinden daha çok konuşulan ise karşılaşmanın son anlarında Barça'dan Lionel Messi'nin kırmızı kart görmesi oldu. Rakibi Asier Villalibre ile topsuz alanda girdiği mücadele sırasında rakibini sert şekilde yere iten Messi, maçın hakemi tarafından oyundan atıldı. Katalan ekibindeki 753. maçında ilk kez kırmızı kart gören yıldız oyuncunun, kurallar gereği 4 ile 12 maç arasında men cezası alabileceği konuşuluyor. Kulübün gelecek cezaya karşı itiraz hakkını kullanmak adına çalışmalara başladığı bildirildi. Bu arada Messi, Arjantin Milli Takımı forması altında ise iki kez oyundan atılmıştı.



