Barcelona’da Lionel Messi’yi kızdırdılar

Tarihte ilk kez ülke dışında oynanan İspanya Süper Kupası’nın yarı finalinde Barcelona, iki golünün VAR kararıyla iptal edildiği mücadelede Atletico Madrid’e 3-2 yenildi.

Suudi Arabistan’daki maçta yaşanan bir pozisyonda Barça’nın süperstarı Lionel Messi ile Atletico’nun genç yıldızı Joao Felix arasındaki gerginlik, yarı finalin en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Mücadele sonrasında tartışma ile ilgili yorum yapmayan Messi, “Son anlarda çocukça hatalar yaptık. Bir an önce daha çok çalışmalı ve daha iyi konuma gelmeliyiz” yorumunu yaptı.

Kupada final karşılaşması ise yarın Atletico ile Real Madrid arasında Cidde’de oynanacak. Kazanan 2 milyon Euro’yu (13 milyon TL), finalist ise 1.4 milyon Euro’yu (9.1 milyon TL) kasasına koyacak.