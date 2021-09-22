Barcelona'da beklentilerin altında kalan Ronald Koeman ile yolların ayrılması bekleniyor. Koeman sonrası için ise adayların sayısı ikiye düşürülmüş durumda: Roberto Martinez ve Xavi Hernandez.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre Roberto Martinez, Xavi'ye göre bir adım önde yer alıyor. Yönetimin tercihi Xavi olsa da başkan Laporta'nın önceliği Belçika'nın teknik direktörü Roberto Martinez'e verdiği aktarılıyor. Geçtiğimiz yaz da Barcelona, Roberto Martinez ile temasa geçerken Avrupa Futbol Şampiyonası olan yaz aylarında Roberto Martinez, Belçika'yı bırakamayacağını belirtmişti.

Laporta, Xavi'ye sıcak bakmıyor

Yönetim kurulu, şimdilerde Al-Sadd'ı çalıştıran takımın efsane oyuncularından Xavi Hernandez'in ismini öne çıkarsa da Joan Laporta, Xavi'nin önce Barcelona B deneyimi yaşayıp sonrasında A takıma geçebileceğini düşünüyor ki bu da Xavi tarafında kabul gören bir durum değil.





Roberto Martinez konusunda anlaşmanın yaz aylarına göre çok daha mümkün olduğu belirtilirken kontratında yer alan 1.8 milyon Euro'luk tek taraflı fesih tutarını da Barcelona'nın karşılaşması bekleniyor.