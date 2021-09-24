İspanya LaLiga'nın 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Cadiz ile 0-0 berabere kalan Barcelona'da kötü sonuçlar sürüyor. Barcelona, bu sezon oynadığı son 3 maçtan galibiyet çıkarmazken toplam 6 maçta da sadece 2 galibiyet alabilmiş durumda. Barcelona'da Cadiz beraberliği sonrası teknik direktör Ronald Koeman ile yolların ayrılma ihtimali iyice artmış durumda.

Marca'nın haberine göre Koeman'ın geleceğini belirleyecek saatler yaşanıyor. Başkan Joan Laporta ve yönetim kurulu, Pazar günü oynanacak Levante maçında Koeman'ın takımın başında olup olmayacağına ilişkin bir karar vermek adına görüşmelerde bulunuyor.

Başkan Joan Laporta, bir karar vermeleri gerekirse bunu yapacaklarını belirtti. Barcelona'da Koeman'ın yerine en güçlü adaylar olarak şimdilerde Al-Sadd'ı çalıştıran takımın efsane oyuncularından Xavi Hernandez ve Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez'in isimleri öne çıkmaktaydı.