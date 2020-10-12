Barcelona'nın Hollandalı teknik direktörü Ronald Koeman, yaz döneminde vatandaşı ve milli takımdan eski öğrencisi Georginio Wijnaldum'u transfer etmeye çalıştıklarını açıkladı. Geride bıraktığımız transfer dönemi sonunda Wijnaldum, Liverpool'da kalmış olsa da önümüzdeki sezonun sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle ayrılık ihtimali hâlâ bulunuyor.

NOS'a konuşan Koeman, "Evet, Wijnaldum transfer listemdeydi" derken Liverpool'un Thiago Alcantara transferi sonrası Wijnaldum'un ayrılığına ilişkin iddialar artmış durumda.

Henüz Liverpool ile sözleşme uzatmayan Wijnaldum, Ocak ayından itibaren sezon sonunda bitecek sözleşmesine istinaden başka takımlarla görüşmeler yapabilecek.