Katalan ekibinin Başkanı Johan Laporta'nın, birinci kaptan Sergio Busquets'le birlikte Gerard Pique, Sergi Roberto ve Jordi Alba'dan yıllık ücretlerinde yüzde 50 kesinti yapmak istediği öğrenildi.

Kaptanların olumlu yanıtı halinde, gelecek sezon için yapılacak transferlere de bu sayede kaynak yaratılmaya çalışılacak. Bu arada Pique'nin, önümüzdeki iki sezon için kulüpten yaklaşık 80 milyon Euro alacağı olduğu da konuşuluyor