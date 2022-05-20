Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2022'de Real Madrid'e mağlup olarak final şansını kaybeden Barcelona, önümüzdeki sezonun kadro çalışmalarını sürdürüyor. Barcelona, geçtiğimiz yaz da transferi adına büyük uğraş verdiği Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Jan Vesely'yi yeni sezonda kadrosuna eklemek istiyor.





Home Of Glory'nin haberine göre Barcelona, haftalardır Jan Vesely ile görüşmelerde bulunuyor. Çek oyuncunun sekiz sezonun ardından Fenerbahçe Beko'dan ayrılmaya çok yakın olduğu ifade ediliyor.

NBA kariyeri sonrası 2014'te Fenerbahçe kadrosuna katılan Vesely, 2017'de EuroLeague şampiyonluğu yaşarken 2019'da da EuroLeague'de MVP olmayı başarmıştı. Fenerbahçe kariyerinde 3 kez EuroLeague İlk Takımı'na seçilen Jan Vesely; ayrıca 3 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferleri de yaşadı.