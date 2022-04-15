UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray 'ı eleyen Barcelona, Nou Camp'ta konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a 3-2 yenilerek organizasyona çeyrek finalde havlu attı.

XAVI'NIN MAÇ SONRASI TRİBÜN TEPKİSİ!

Nou Camp'ta oynanmasına karşın mücadeleyi 30 binin üstünde Eintracht Frankfurt taraftarı izledi. İspanyol basını, kombinesi olan Barcelona taraftarlarının biletlerini Alman taraftarlara devrettiğini yazdı. Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez tribünlerde yaşanan bu olaya isyan ederken şu ifadeleri kullandı: "Stadyumun atmosferi adeta bir final maçı gibiydi. Kendi evimizde tribünler yarı yarıyaydı. Kulüp neler olduğunu araştırmalı."

TER STEGEN'E SERT ELEŞTİRİLER

Barcelona’nın Nou Camp’ta yaşadığı tarihi hezimetin, Galatasaray'ı etkileyen sonuçları da ortaya çıkabilir. Eintracht Frankfurt’tan üç gol yiyerek UEFA Avrupa Ligi’nin dışında kalan Katalan ekibinde, yenilen gollerde kaleci Ter Stegen’e de eleştiriler geldi.

SOSYAL MEDYADA 'PENA' YORUMLARI

Sosyal medya üzerinde konuyla ilgili paylaşımlar gerçekleştiren futbolseverler ve Barcelona taraftarlarının sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Barça’da bulunan kaleci Inaki Pena hakkında yorumlarda bulunmaları dikkat çekti.

'PENA OLSA İKİSİNİ KURTARIRDI'

Gerçekleştirilen paylaşımlarda, ‘Inaki Pena olsa Ter Stegen’in yediği gollerden ikisini kurtarırdı’, ‘Inaki Pena bu takımda ilk 11’de oynamalı’, ‘Ter Stegen’in yerine kaleyi Pena devralmalı’ şeklindeki yorumlar göze çarptı.

(Skorer)