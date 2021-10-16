Katalan devi Barcelona, ekonomik sıkıntılar yaşıyor olsa da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Barcelona'nın ilk hedefinin Valencia'dan Jose Gaya olduğu ifade edilmekte.

El Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona, sol beke Jose Gaya'yı transfer etmek istiyor. Valencia ile olan sözleşmesi 2023'te bitecek Jose Gaya'nın takımıyla yaptığı kontrat görüşmelerinden henüz olumlu bir sonuç çıkmamış durumda.

Gaya ile yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde olumlu bir gelişme yaşanmazsa Valencia'nın önümüzdeki aylarda oyuncuyu satmayı düşünebileceği aktarılmakta.