Katalan devi Barcelona, yaz transfer döneminde flaş hamlelere imza atmaya hazırlanıyor. Lionel Messi'nin biten sözleşmesiyle takımdan ayrılması beklenirken transfer adına ise Sergio Aguero ve Memphis Depay'ın isimleri geçiyor.

Todo Fichajes'e göre Barcelona, sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız oyuncular Manchester City'den Sergio Aguero ve Olympique Lyon'dan Memphis Depay'ı kadrosuna katma hedefinde...

Memphis Depay'ın Lyon döneminin sezon sonunda biteceği ve Barcelona ile bir ön anlaşma sağladığı belirtilmekte. Depay ile Barcelona'nın 2026'ya kadar bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Aguero konusunda ise durum biraz daha farklı. Arjantinli oyuncu, İspanya'ya dönmek istiyor. Barcelona ise Messi'yi takımda tutmak adına Aguero transferinin bir etken olabileceğini düşünüyor.