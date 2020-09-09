İspanyol devi Barcelona, son birkaç haftadır Lionel Messi'nin geleceğindeki belirsizlik nedeniyle büyük bir krizin içine girmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde La Liga Yönetimi, Arjantinli süperstarın yalnızca 700 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ile takımdan ayrılabileceğini belirtti. Hal böyle olunca Messi'nin transferi çıkmaza girdi. 33 yaşındaki futbolcu, önceki gün ve dün idmandaki yerini aldı. Messi'nin takımda kalacağının kesinleşmesi sonrasında hem şehirde hem de takım içinde hayat normale döndü. Barcelona'da, Messi'nin kararının açıkladığı ilk gün taraftarlar yönetimi istifaya davet etmişti.