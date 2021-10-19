MENÜ

Barcelona'da Haaland olmazsa hedef Alexander Isak

La Liga ekiplerinden Barcelona, Real Sociedad'ın genç santraforu Alexander Isak ile ilgileniyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Katalan ekibi Haaland'ın alternatifi olarak Isak'ı belirlemiş durumda.

19 Ekim 2021, Salı 18:15 Son Güncelleme:
- A +
Barcelona'da Haaland olmazsa hedef Alexander Isak

Ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona kadrosunu ekonomik transferler ile güçlendirmek istiyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Katalan ekibinin hedefi Real Sociedad'ın 22 yaşındaki genç forveti Alexander Isak.

AS'ta yer alan habere göre Avrupa kulüplerinin de peşinde olduğu Haaland'ı kadrosuna katmak isteyen Barcelona'nın ekonomik nedenler ile bu transferi gerçekleştirmesi zor gözüküyor. Barça'nın daha ekonomik alternatifi ise Alexander Isak.

Antoine Griezmann, Lionel Messi ve Luis Suarez gibi isimlerle yollarını ayırarak maaş bütçesini azaltan Barcelona, ekonomik transferler gerçekleştirmek istiyor ve Katalan ekibinin transfer listesinde Haaland'a kıyasla daha uygun bir bütçe ile gerçekleştirebileceği Alexander Isak bulunuyor.

Alexander Isak, bu sezon Real Sociedad forması ile çıktığı 7 maçta 1 gol kaydetmiş durumda.


İlgili Haberler
Metin Tokat, Merkez Hakem Kurulu üyeliğinden istifa etti!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...