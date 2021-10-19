Ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona kadrosunu ekonomik transferler ile güçlendirmek istiyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Katalan ekibinin hedefi Real Sociedad'ın 22 yaşındaki genç forveti Alexander Isak.

AS'ta yer alan habere göre Avrupa kulüplerinin de peşinde olduğu Haaland'ı kadrosuna katmak isteyen Barcelona'nın ekonomik nedenler ile bu transferi gerçekleştirmesi zor gözüküyor. Barça'nın daha ekonomik alternatifi ise Alexander Isak.

Antoine Griezmann, Lionel Messi ve Luis Suarez gibi isimlerle yollarını ayırarak maaş bütçesini azaltan Barcelona, ekonomik transferler gerçekleştirmek istiyor ve Katalan ekibinin transfer listesinde Haaland'a kıyasla daha uygun bir bütçe ile gerçekleştirebileceği Alexander Isak bulunuyor.

Alexander Isak, bu sezon Real Sociedad forması ile çıktığı 7 maçta 1 gol kaydetmiş durumda.







