Geçen sezonu hayal kırıklıkları ile tamamlayan ve maddi anlamda geçmişine göre zor günler geçiren Barcelona için flaş karar... İspanyol basınından Mundo Deportivo, Katalan devinin teknik direktörü Xavi'nin yıllarca beraber oynadığı takım kaptanı Gerard Pique ile yola devam etmek istemediğini yazdı.

Haberde, Xavi'nin, 35 yaşındaki oyuncuya, "Artık seni kadroda düşünmüyorum" dediği öne sürüldü. Başarılı hocanın bu kararı alma nedenleri ise; yüksek maaşı, sık sakatlanışı ve özel hayatında yaşadığı sorunlar olarak sıralandı.

Barça altyapısından yetişen ve Katalan ekibiyle tam 602 maça çıkan Pique geçtiğimiz günlerde eşi Shakira ile ayrılmıştı.