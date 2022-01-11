Barcelona ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek Ousmane Dembele'nin menajeri Moussa Sissoko, Fransız futbolcunun takımdaki geleceği ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

L'Equipe'e konuşan Moussa Sissoko, Dembele'nin henüz sözleşme uzatma teklifini kabul etmemesinin yalnızca mali konulardan kaynaklanmadığını belirterek, "Sözleşme uzatma konusunda çok şey konuşuluyor ancak mesele yalnızca para meselesi değil. Bu yönetimle de ilgili bir konu." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Xavi'nin takımda kalmasını istediği futbolcu henüz kararını vermiş değil ve kulüp ile futbolcu arasındaki sözleşme görüşmelerinin ay sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Bu sezon Barcelona ile 10 maça çıkan Dembele, 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.



