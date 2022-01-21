Barcelona'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve takımdaki geleceği merak edilen Fransız yıldız Ousmane Dembele, kendisi hakkında çıkan iddialara yayınladığı açıklama ile cevap verdi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımında sert ifadeler kullanan 24 yaşındaki yıldız futbolcu, kendisi hakkında çıkan iddiaları reddetti ve Katalan ekibiyle görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

Ousmane Dembele sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;:

Kendim hakkındaki şeyleri okumayı bırakalı dört yıl oldu. Benim hakkımda dört yıldır birçok dedikodu ortaya atıldı. İnsanlar 4 yıldır benim hakkımda konuşuyor. Bana zarar vermek için tek bir amaç uğruna utanç verici bir şekilde yalan söylediler. 4 yıldır asla cevap vermiyor ve kendimi haklı çıkarmamaya çalışmıyordum. Bu bir hata mıydı? Elbette.

Bugün itibariyle bu bitti. Bugünden itibaren hiçbir şantaja boyun eğmeden dürüstçe cevap vereceğim. 24 yaşındayım ve herkes gibi benim de kusurlarım var. Karmaşık anlar yaşadım, sakatlıklar yaşadım, Covid beni etkiledi. Ancak antrenman dahi yapmadan teknik direktör benden oynamamamı istedi ve ben de her zamanki gibi sorgusuz sualsiz kabul ettim. Her zaman yaptığımı yaptım çünkü bu benim tutkum. Kendimi dünyanın en güzel işine adama şansımın tamamen farkındayım.

"Hala sözleşmem var"

"Kimsenin benim veya tamamen güvendiğim temsilcim adına konuşmasına izin vermeyeceğim. Hala sözleşmem var, tamamen bu kulübün bir parçasıyım ve teknik direktörümün dediklerini yapacağım. Her zaman takım arkadaşlarım için her şeyimi verdim. Ben hile yapan bir adam değilim, hatta şantaja boyun eğen biri de değilim."

"Görüşmeler sürüyor"

"Bildiğiniz üzere görüşmeler sürüyor. Temsilcimin bu işi halletmesine izin verdim. bu onun işi. Benim alanım futbol oynamak, takım arkadaşlarım ve teknik ekiple keyifli anları paylaşmak. Her şeyden önce kazanmaya odaklanalım."



