İspanyol devi Barcelona'nın 2018 yılında bonuslar hariç 120 milyon Euro ödeyerek Liverpool'dan kadrosuna kattığı Philippe Coutinho, varlığıyla kulübe zarar vermeye devam ediyor! Geçen sezon Bayern Münih'e kiralanan Brezilyalı futbolcu, Alman ekibinin Barça'yı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 8-2 yendiği maçta 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı. Bayern, Devler Ligi'nde kupayı da kazanınca sözleşme gereği Liverpool'a 5 milyon Euro bonus ödenmişti.

Koeman takıma aldı

Bu sezon takıma geri dönen ve 13 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 9 kez daha oynar ve toplamda 100 karşılaşmaya ulaşırsa, bu kez İngilizler'e 20 milyon Euro verilecek. Ekonomik anlamda zaten sıkıntıda olan Katalanlar'ın, Coutinho'yu bu maç sayısına ulaşmadan satma kararı aldığı konuşuluyor. (1 Euro=9.3 TL.)