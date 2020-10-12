Barcelona, Ajax'tan Sergino Dest ile 5 yıllık sözleşme imzaladı ve karşılığında da 21 Milyon Euro ödedi. Dest'in serbest kalma maddesi ise 400 Milyon Euro.

Dest, Hollandalı bir anneye ve Amerikalı asker bir babaya sahip. Hollanda'da Almere City altyapısında işe koyulmasına rağmen ABD Milli Takımı'nı tercih etti.

Konrad de la Fuente'nin durumu Dest'ten biraz daha farklı çünkü o, direkt olarak ABD topraklarında doğdu. Babası Haitili bir diplomat olan Fuente, ailesinin Barcelona'da iş bulmasından sonra 10 yaşında ABD'den buraya göçtü ve yolculuğu da başlamış oldu. 12 yaşında La Masia'ya giren Fuente, Dest ile beraber Barça'nın diğer Amerikalısı.

Barça pazarlama departmanı, Katalan kulübünde şimdiye kadar keşfedilmemiş ticari potansiyele sahip iki genç Amerikalı yeteneğe sahip olduğu için çok mutlu. Dest, bir Barça oyuncusu olmanın ne demek olduğunu çoktan gördü. Instagram'da 200.000'den neredeyse 800.000 takipçiye çıktı. Üstelik bu iki isim, nüfus olarak büyük potansiyele sahip ABD'nin ilgisinin Camp Nou'ya doğru yönelmesini de sağlayabilirler.

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