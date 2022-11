Barcelona altyapısından yetişen, 2004'te 5.25 milyon Euro'ya Manchester United'a transfer olan Gerard Pique 2008 yılında 5 milyon Euro bedelle yuvasına geri dönmüştü. 14 yıldır aralıksız olarak Katalan ekibinin formasını giyen ve senelerdir Barça'nın kaptanlığını yapan Gerard Pique futbolu bırakma kararı aldı.

Duygusal paylaşımla duyurdu

35 yaşındaki stoper 2024 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen emekli olmaya karar verdi. Kişisel sosyal medya hesabından duygusal bir veda videosu paylaşan İspanyol oyuncu Barcelona'nın cumartesi günü Almeria ile oynayacağı maçın ardından emekli olacağını resmen açıkladı.





'Barça sonrası başka bir takım olmayacak'

Yıldız oyuncu, "Barcelona, bana her şeyi verdi. Culers, siz, bana her şeyi verdiniz. Her zaman, Barcelona'dan sonra kariyerimde başka bir takımın olmayacağını söyledim. Ve bu böyle de olacak. Cumartesi günü, Camp Nou'daki son maçıma çıkacağım" ifadelerini kullandı.

Shakira'yla sorunlar yaşadı

Futbol dünyasının Barcelonalı yıldız ismi Gerard Pique, 12 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz haziran ayında ünlü şarkıcı Shakira'yla ayrılmıştı. Boşanma sürecine giren çiftle ilgili son olarak bir iddia daha ortaya atılmıştı. Bazı kaynaklara göre; Pique, Shakira'nın mesleki kariyeri boyunca kazandığı 12 tane Grammy'yi elinde rehin tutuyor. Nedeniyse çocuklarının velayeti... Kolombiyalı ünlü şarkıcı, bu ödüllerin kendisine geri verilmesini istediği halde Pique'nin bu talebi görmezden geldiği biliniyor.

Bir darbe de Xavi'den!

Yaşanan bu süreç sonrasında tecrübeli oyuncu zor zamanlardan geçiyordu. Pique'nin psikolojik sorunlar yaşadığı da belirtilirken, İspanyol oyuncuya bir darbe de eski takım arkadaşı ve şu anki hocası Xavi'den gelmişti. Barcelona Teknik Direktörü Xavi; 35 yaşındaki stopere kendisini 2022/23 sezonu için kadroda düşünmediğini belirtmişti.

Tam bir kupa koleksiyoneri!

Gerard Pique'nin futbolu bırakma kararı almasında bu faktörlerin de etkili olduğu öngörülüyor. Tam bir kupa koleksiyoneri olan başarılı stoper kariyerinde; 1 Dünya Kupası, 1 Avrupa Şampiyonası, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 Süper Kupa, 3 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 8 La Liga, 1 Premier Lig, 7 İspanya Kupası, 6 İspanya Süper Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 İngiltere Süper Kupası olmak üzere tam 34 kupa kazandı.