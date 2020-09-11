Bu sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de İspanya La Liga'da performansıyla hayal kırıklığı yaratan Barcelona iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Yeni bir yapılanmaya gitmesi beklenen Katalan devi sağ bek için Hector Bellerin'i gözüne kestirdi. Barça, İngiliz ekibi Arsenal'de forma giyen İspanyol oyuncu için tam 60 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Tarafların en kısa sürede resmi pazarlıklara oturması bekleniyor.