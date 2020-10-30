İspanyol devi Barcelona'da uzun süredir başkan Josep Maria Bartomeu ve oyuncular arasında büyük bir kriz yaşanıyordu. Özellikle son birkaç yılda birçok kararı eleştirilen Bartomeu'nun takındığı tavır, bir ara Lionel Messi'nin ayrılık kararı almasına bile sebep olmuştu. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e

8-2 kaybedilen maç sonrasında ise Gerard Pique, futbol sahalarında ender görülen bir harekete imza atarak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yönetimin değişmesi gerektiğini belirtmişti. Bir süredir devam eden kriz, önceki gün başkanın istifasıyla birlikte son buldu.

Saha içinde ve saha dışında...

Devler Ligi'nde Juventus karşısına çıkan Katalan ekibi, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Maç esnasında ise dikkat çeken bir detay vardı. Uzun süredir hem saha içinde hem de saha dışında suratı asık olan futbolcular bir hayli neşeliydi.

Merih Demiral kızardı

Juventus forması giyen Merih Demiral, mücadeleye ilk 11'de başlamıştı. 70. dakikada ilk sarı kartını gören milli futbolcu, 85'te Pjanic'e yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kart ile oyun dışında kaldı. Merih, sahada kaldığı süre içerisinde ise takımının en iyilerinden biriydi.