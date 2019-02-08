Hafta içinde Real Madrid'e karşı İspanya Kupası'nda oynanan El Clasico'da 90 dakika forma giyen Arthur'un maç sonrası yapılan kontrollerinde sol arka adalesinde yırtık tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre Brezilyalı futbolcu 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Yaz transfer döneminde Gremio'dan kadroya katılan 22 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar 27 maçta şans bulmuştu.
Valverde'nin değişmezleri arasında yer alan Arthur Melo'nun, 2 Mart'ta Real Madrid'le ligde oynanacak mücadeleye yetişmesi bekleniyor.