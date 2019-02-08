Barcelona'da Arthur 4 hafta yok!

Barcelona'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo, sakatlığı sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

08 Şubat 2019, Cuma 16:26 Son Güncelleme:
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Barcelona'da Arthur 4 hafta yok!

Hafta içinde Real Madrid'e karşı İspanya Kupası'nda oynanan El Clasico'da 90 dakika forma giyen Arthur'un maç sonrası yapılan kontrollerinde sol arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre Brezilyalı futbolcu 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Yaz transfer döneminde Gremio'dan kadroya katılan 22 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar 27 maçta şans bulmuştu.

Valverde'nin değişmezleri arasında yer alan Arthur Melo'nun, 2 Mart'ta Real Madrid'le ligde oynanacak mücadeleye yetişmesi bekleniyor. 

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