Barcelona'da Aguero transferi için Lionel Messi devrede
İngiliz devi Manchester City'nin Lionel Messi transferinden vazgeçtiği ve Arjantinli yıldızın Barcelona'da kalacağı ileri sürüldü. Öte yandan Barça'nın sezon sonu Manchester City'den kesin olarak ayrılacak Sergio Aguero için harekete geçtiği ve Aguero'yu takıma kazandırmak için Lionel Messi'yi devreye soktuğu öğrenildi.
Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği hala belirsizliğini korurken Machester City'den transferle ilgili çarpıcı bir hamle geldi.
İspanya'da yayın yapan Sport Gazetesi'nin haberine göre İngiliz devi, Lionel Messi'yi transfer etmeme kararı aldı. Arjantinli futbolcunun Barcelona'da futbol hayatını sürdüreceğini düşünen City yönetimi, gerçekleştiremeyecekleri transfer için çaba harcamayacaklarını açıkladı.
Aguero için Messi'yi devreye sokacaklar
Öte yandan Barcelona, sezon sonu Manchester City'den ayrılacağı açıklanan Sergio Agüero'yu transfer etmeyi planlıyor. Barcelona'nın Agüero'yu transfer etmek istemesindeki en büyük etkenin ise Lionel Messi olduğu konuşuluyor. İspanyol basınında Katalan ekibinin Lionel Messi ile çok yakın arkadaş olan Agüero'yu takıma kazandırıp Messi'nin takımda kalmasını sağlayacağı ileri sürüldü.