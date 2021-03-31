Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği hala belirsizliğini korurken Machester City'den transferle ilgili çarpıcı bir hamle geldi.

İspanya'da yayın yapan Sport Gazetesi'nin haberine göre İngiliz devi, Lionel Messi'yi transfer etmeme kararı aldı. Arjantinli futbolcunun Barcelona'da futbol hayatını sürdüreceğini düşünen City yönetimi, gerçekleştiremeyecekleri transfer için çaba harcamayacaklarını açıkladı.

Aguero için Messi'yi devreye sokacaklar

Öte yandan Barcelona, sezon sonu Manchester City'den ayrılacağı açıklanan Sergio Agüero'yu transfer etmeyi planlıyor. Barcelona'nın Agüero'yu transfer etmek istemesindeki en büyük etkenin ise Lionel Messi olduğu konuşuluyor. İspanyol basınında Katalan ekibinin Lionel Messi ile çok yakın arkadaş olan Agüero'yu takıma kazandırıp Messi'nin takımda kalmasını sağlayacağı ileri sürüldü.