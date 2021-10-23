Barcelona - Zenit maç sonucu: 84-58

Turkish Airlines EuroLeague'in 5. hafta mücadelesinde Barcelona, sahasında Zenit St Petersburg'u konuk etti. Baştan sona üstün bir performans sergileyen Barcelona, Zenit'i 84-58 mağlup etmeyi başardı.

Barcelona'da Nikola Mirotic, 20 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Brandon Davies ve milli yıldızlarımızdan Sertaç Şanlı 11'er sayıyla öne çıktılar. Zenit'te çift haneli skorlara ulaşan bir isim olmazken Jordan Loyd, Dmitry Kulagin, Billy Baron ve Mateusz Ponitka 8'er sayıyla maçı tamamladılar.

Barcelona, 5'te 5 ile zirvedeki yerini korurken üst üste 2. deplasman maçını kaybeden Zenit St Petersburg'un 5 maç sonunda 3 galibiyeti bulunuyor.