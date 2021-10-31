Barcelona, yeni teknik adamla çok daha iyi olacaktır

Alaves maçı aslında bu takımın en büyük probleminin takımın başında kimin olduğundan çok bir kilit çözücü oyuncu probleminin olduğunu göstermesi açısından iyi bir gösterge oldu. Ligin küme düşme adaylarından birisi olan ve Barcelona’ya sorun çıkarması çok zor olan ve bunu neredeyse maç boyunca denemeyen bir rakibe karşı etkili olamayışı çok net bir şekilde göz çarptı. Bunda Fati, Pedri ve de Jong gibi oyuncuların eksikliği etkili olsa da rakibin zayıflığından ötürü Barcelona için çok da sorun olmamalıydı. Maç boyu topa çok yüksek oranda sahip olmasına karşın (%79) özellikle ilk yarıyı 0.12 gol beklentisiyle kapatan Barcelona, rakibine bundan daha fazla fırsat vermedi ancak rakibinin zaten bunu yapmak için ne yeterli kalitesi vardı ne de niyeti. Durum böyle olunca iki kalede de gol fırsatlarının olmadığı kısır bir oyunla ilk yarı kapandı.

İkinci yarı tempo yükselterek maça başlayan Barcelona çok hızlı bir şekilde Memphis Depay’ın ceza sahası dışından bulduğu golle öne geçip rahat bir nefes alsa da sadece 3 dakika sonra Alaves’in belki de maç boyu yaptığı tek etkili atağı savuşturamadı ve kalesinde golü gördü. Bu golden sonra yine kalesine kapanan, kendi 1. bölgesinden hiç çıkmayıp 6’lı bir savunma hattı kullanan ve kontra şanslarında 2 veya 3 kişiden fazla kişiyle hücuma gitmeyen Alaves karşısında maç sonlarında bile risk almayan bir Barcelona vardı.

Bu maç özelinde Barcelona adına olumlu denilebilecek yegane şey Gavi ve Nico Gonzalez’in kendilerine güvenli ve iyi oyunlarıydı. Hem savunma ve hücumun bağlantı noktalarında hem de oyun kurulumunda iyi işler çıkaran bu ikili zaman zaman fırsatlar da oluşturdular. Özellikle maç boyu savunmadan hücuma top taşınmasında yükü çeken bu oyuncular yaşları itibariyle bu işleri bu kadar iyi yapmaları Barcelona’nın geleceğine umutla bakabilmemize olanak veriyor.

Alaves karşısında çok kötü bir Barcelona görüntüsü vermesine rağmen bu takım kadro kalitesiyle bu kadar dağınık görüntü vermesinin tek sebebi başında bir hocanın olmayışı. Bu sebeple yeni hocayla anlaşılmasının ardından Barcelona çok daha iyi bir form seviyesine ulaşacaktır.

Burak Özkarpuzcu