Barcelona ve Real Madrid Endrick için karşı karşıya

Brezilya futbolunun geleceği olarak görülen forvet hem de kanat oyuncusu olarak oynayabilen Endrick uzun zamandır Real Madrid tarafından uzun zamandır takip ediliyor. Genç yetenek için Barcelona'da devreye girerken geçen hafta Palmeiras’ın mücadele ettiği Sao Paolo Gençler Futbol Kupası’ndaki performansını izlemesi için gözlemci gönderdiği bildirildi.

İsyanya basınında yer alan habere göre Mor Menekşeler, Barcelona'nın Messi’yi 13 yaşındayken kadrosuna kattığından beri genç bir oyuncuyu kadrosuna katarak Barcelona’yı yenme konusunda takıntılı olduğu iddia edildi. Bunu Santos’tan Neymar’ı transfer ederek aşmaya çalışsa da Katalan ekibi oyuncuyu transfer etmişti.

FIFA’nın 18 yaşından küçük oyuncuların transferine izin vermemesi nedeniyle Brezilyalı genç yetenek Palmeiras bünyesinde oynamaya devam ediyor. Henüz 15 yaşında olan genç yetenek 16 yaşından küçük olduğu için takımı ile profesyonel bir sözleşmeye de imza atamıyor. Ünü ülke sınırlarını aşan Endrick, Nike ile sponsorluk anlaşması imzaladı.