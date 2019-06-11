Barcelona ve KONAMI 4 yıl daha beraberler

Barcelona ve KONAMI iş ortaklıklarını yenilediklerini açıkladı. Konsol oyunlarının vazgeçilmezi olan PES, Katalan kulübü ile 4 sene daha birlikte projeler imza atmaya devam edecek.

Kapak fotoğrafı sızdı

PES 2020 kapak fotoğrafında Messi ve Ronaldinho yer alıyor. Yıllarca UEFA Pro Lisans bulunduran Konami, bu kozunu kaybedince Barcelona ile son üç yıldır Premium Partner lisansı sağlıyor ve oyunda Barcelona’nın tam lisanslı olarak yer almasını sağlıyor. Yeni yapılan açıklama ile bu bilriktelik 4 sene daha sürecek.

Yapılan paylaşımlara göre oyunun ana resmi yayıldı. Henüz resmi bir açıklama gelmezken sosyal medyada #PES2020 etiketi ile yapılan paylaşımlarda söz konusu kapak fotoğrafını sıkça görmek mümkün oluyor.