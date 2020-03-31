Dünyanın 1 numaralı gündem maddesi olan COVID-19 salgınının en çok etkilediği alanlardan biri de spor ekonomisi. Futbol ve basketbol başta olmak üzere hemen her spor dalında kuluüpler krizden minimum etkilenmek için çare arayışında.

Sabah'ın haberine göre; Son dönemde Juventus ve Barcelona'nın oyuncularıyla anlaşarak maaşlarında indirime gitmesi birçok kulübe yol gösterecek gibi duruyor. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray da aynı stratejiyi izlemeye hazırlanıyor.

İNDİRİM TALEP EDİLECEK

Sarı-kırmızılı yönetim, ilk etapta maaşı yüksek futbolcularla masaya oturmanın hesaplarını yapıyor. Falcao, Muslera, Belhanda ve Feghouli ile görüşecek olan Galatasaray, 4 futbolcudan kazançlarında indirim talep edecek. Bu isimlerle anlaşma sağlanırsa operasyon genişleyerek tüm takıma yayılacak.

Galatasaray yönetiminin düşündüğü bir başka seçenek ise oyuncuların alacaklarını 3 ay ertelemesi. Maaş indirim istedği kabul görmezse B planı olarak ödemelerin ertelenmesi masaya yatırılacak.

Yaklaşık 7 milyon euroluk kazancıyla Falcao hem Galatasaray'ın hem de Süper Lig'in en fazla kazanan ismi konumunda. Sarı-kırmızılı takımın deneyimli yıldızlarından Feghouli 3.8 milyon euro, Muslera 3.5 milyon euro, Belhanda ise 3.3 milyon euro kazanıyor.