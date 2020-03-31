Barcelona ve Juventus'tan sonra sıra Galatasaray'da...
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle spor kulüpleri de ekonomik olarak zora girdi. Juventus ve Barcelona başta olmak üzere bazı kulüpler oyuncularıyla anlaşarak maaşlarda indirime gitti. Galatasaray da harekete geçerek Falcao, Muslera, Feghouli ve Belhanda ile masaya oturacak ve oyunculardan maaşlarında indirim talep edecek. Bir başka seçenek ise ödemelerin 3 ay ertelenmesi.
Dünyanın 1 numaralı gündem maddesi olan COVID-19 salgınının en çok etkilediği alanlardan biri de spor ekonomisi. Futbol ve basketbol başta olmak üzere hemen her spor dalında kuluüpler krizden minimum etkilenmek için çare arayışında.
Sabah'ın haberine göre; Son dönemde Juventus ve Barcelona'nın oyuncularıyla anlaşarak maaşlarında indirime gitmesi birçok kulübe yol gösterecek gibi duruyor. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray da aynı stratejiyi izlemeye hazırlanıyor.
İNDİRİM TALEP EDİLECEK
Sarı-kırmızılı yönetim, ilk etapta maaşı yüksek futbolcularla masaya oturmanın hesaplarını yapıyor. Falcao, Muslera, Belhanda ve Feghouli ile görüşecek olan Galatasaray, 4 futbolcudan kazançlarında indirim talep edecek. Bu isimlerle anlaşma sağlanırsa operasyon genişleyerek tüm takıma yayılacak.
Galatasaray yönetiminin düşündüğü bir başka seçenek ise oyuncuların alacaklarını 3 ay ertelemesi. Maaş indirim istedği kabul görmezse B planı olarak ödemelerin ertelenmesi masaya yatırılacak.
Yaklaşık 7 milyon euroluk kazancıyla Falcao hem Galatasaray'ın hem de Süper Lig'in en fazla kazanan ismi konumunda. Sarı-kırmızılı takımın deneyimli yıldızlarından Feghouli 3.8 milyon euro, Muslera 3.5 milyon euro, Belhanda ise 3.3 milyon euro kazanıyor.