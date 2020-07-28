Barcelona ve Inter'in Aubameyang yarışı

Arsenal'deki geleceği merak edilen isimlerden Pierre-Emerick Aubameyang için Barcelona ve Inter'in devrede oldukları belirtilirken İtalyan devi Juventus'un da oyuncunun durumunu takip ettiği aktarıldı.

28 Temmuz 2020, Salı 13:37 Son Güncelleme:
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Barcelona ve Inter'in Aubameyang yarışı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de yıldız oyuncu Pierre-Emerick Aubameyang'ın durumu belirsizliğini koruyor. Oyuncunun durumuna ilişkin her geçen gün farklı bir senaryo ortaya atılmakta. 

Athletic'in haberine göre Aubameyang, Londra ekibinde kalmak istiyor fakat Arsenal kariyerinde henüz büyük bir kupa başarısı elde edemediğinden kararsızlık yaşıyor. 

Golcü oyuncu için Katalan devi Barcelona ve Antonio Conte yönetimindeki Inter'in devrede oldukları belirtilirken Juventus'un da durumunu yakından takip ettiği aktarılıyor. 

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