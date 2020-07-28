İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de yıldız oyuncu Pierre-Emerick Aubameyang'ın durumu belirsizliğini koruyor. Oyuncunun durumuna ilişkin her geçen gün farklı bir senaryo ortaya atılmakta.

Athletic'in haberine göre Aubameyang, Londra ekibinde kalmak istiyor fakat Arsenal kariyerinde henüz büyük bir kupa başarısı elde edemediğinden kararsızlık yaşıyor.

Golcü oyuncu için Katalan devi Barcelona ve Antonio Conte yönetimindeki Inter'in devrede oldukları belirtilirken Juventus'un da durumunu yakından takip ettiği aktarılıyor.