La Liga'nın 36. haftasında Barcelona, Real Valladolid'e konuk oldu. Son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan ve yaşadığı kritik puan kayıplarıyla lider Real Madrid'in 4 puan gerisinde düşen Barcelona, deplasmanda hata yapmadı.

15. dakikada Arturo Vidal'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Katalan ekibi, üst üste 3. galibiyetini aldı. Puanını 79’a çıkaran Barcelona, maç fazlasıyla lider Real Madrid ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi. Real Valladolid ise 39 puana sahip.

Real Valladolid’de milli futbolcu Enes Ünal, 45. dakikada Ruben Alcaraz’ın yerine oyuna dahil oldu. Lider Real Madrid, pazartesi günü deplasmanda Granada ile karşılaşacak.

Lionel Messi bir rekor daha kırdı

Barcelona, Valladolid deplasmanında 1-0’lık skorla kazanırken Lionel Messi bir rekor daha kırdı. Arjantinli süperstar Vidal’ın 15’te attığı golün pasını verdi ve bir sezonda hem gol hem de asist sayısında 20 sayısını aşan, double double yapan ilk isim oldu. Ligde 22 gol atan Messi, 20. asistine ulaştı, rekorlarına bir yenisini ekledi.