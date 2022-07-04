Barcelona, Tomas Satoransky transferini açıkladı

Geçtiğimiz yıl EuroLeague’de normal sezonu lider tamamlayan Barcelona, son bölümlerde ciddi bir form düşüşü yaşamış ve sezona yarı finalde veda etmek zorunda kalmıştı. İspanya Ligi finallerinde ise şampiyonluğu ezeli rakibi Real Madrid‘e kaptıran Barça, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmaya hazırlanan koç Sarunas Jasikevicius’un ekibi, Fenerbahçe Beko’dan ayrılan Jan Vesely‘nin ardından flaş bir transfere daha imza attı.

Bir süredir kariyerine NBA ’de devam eden Çekyalı yıldız Tomas Satoransky, daha önce 2014 ile 2016 yılları arasında Barcelona’nın formasını terletmişti. NBA’de son olarak Washington Wizards kadrosuna yer alan Satoransky, eski takımına geri döndü. Katalan ekibi de transferi resmen açıkladı.

6 sezonluk NBA kariyerinde toplam 388 karşılaşmada süre alan Tomas Satoransky, maç başına 6.9 sayı, 2.9 ribaund ve 4.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.







