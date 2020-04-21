Barcelona Asbaşkanı Jordi Cardoner, coronavirüs salgını ile mücadeleye destek olmak amacıyla kulüp tarihinde ilk defa Camp Nou'nun isim haklarını satışa çıkardıklarını açıkladı. 2020-21 sezonunda gerçekleşecek anlaşmadaki amacın pandemi ile mücadele için para biriktirmek olduğu belirtildi.

2017 yılında genel merkezi Barcelona'da bulunan ve küresel çapta bir sağlık şirketi olan Grifols'un Camp Nou'ya 30 yıl boyunca sponsor olmak için tam 400 milyon euro teklif ettiği ve Katalan ekibinin bu teklifi reddettiği iddia edilmişti.

Coronavirüsün en sık görüldüğü ülkelerin başında gelen İspanya'da bir kötü haber de Barcelona'dan gelmiş ve La Liga devinin başkan yardımcısı Jordi Cardoner'in 4 Nisan'da coronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirilmişti. 57 yaşındaki futbol adamı, virüsü yenmiş ve taburcu edilmişti.

İspanya'da Corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı

İspanya Sağlık Bakanlığı, Corona virüs salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Ülkede dün 399 olan günlük ölü sayısı bugün hafif artışla 430'a çıkarken toplam sayı 21 bin 282'ye ulaştı. Ülkede vaka sayısı ise düne nazaran 3 bin 968 artışla 204 bin 178 oldu. Kovid-19'u yenen hasta sayısı da son 24 saatte 1 bin 927 artışla 82 bin 514'e yükseldi.

Kovid-19'a karşı mücadelede 14 Mart'tan bu yana olağanüstü hal uygulanan İspanya'da, sol koalisyon hükümeti bunu 9 Mayıs'a kadar uzatacağını duyurmuştu.

Olağanüstü halin şartlarını hafifletmeyi planlayan hükümet, 27 Nisan'dan itibaren belli bir yaş sınırına kadar olan çocukların sadece anne ve babalarının yanlarında kısa süreliğine ve kısıtlı alanda sokağa çıkmasına izin verilmesini tartışıyor.

Çocukların parkta ya da arkadaşlarıyla oynamalarına izin verilmesinin ise şimdilik mümkün olmadığı belirtiliyor.











