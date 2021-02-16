Şampiyonlar Ligi bu akşam dev bir maç sahne olacak ve son 16 turu ilk maçında Barcelona Nou Camp'ta PSG'yi ağırlayacak. İki takım arasında ise son yıllarda giderek tırmanan bir gerginlik bulunuyor.

Önce 6-1 sonra Neymar!

Bu gerginliğin ilk tohumları ise 3 sene önceki maçta 4-0'ın rövanşında Barcelona'nın İspanya'da Paris ekibini 6-1 yenip tarihi bir skorla elemesiyle atılmıştı. Fransızlar daha sonra 222 milyon euroluk ödemeyle Neymar'ı transfer etmiş ve "Parayı basar istediğimi alırım" mesajı vermişti.

Son dönemde ise PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi de Lionel Messi'yi transfer etmek istediklerini açıkça söylemiş ve yine Barcelona taraftarlarının tepkisini çekmişti.





"Hırsız! Defol git!"

Katalan medyasındaki haberlere göre ise, PSG takımının kaldığı otelin önüne giden taraftarlar Paris kulübünün başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin otele geldiğini görünce ona küfürler ederek Messi tepkisi gösterdiler ve "Hırsız! Defol git! Messi'yi rahat bırak!" dediler. Taraftarlar ayrıca otelin önünde havai fişek patlatarak Parisli oyuncuların uyku düzenini bozmaya çalışıyor.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta France Football dergisi de Messi'nin PSG formalı bir görselini hazırlamış ve yine Katalan taraftarların tepkisini çekmişti.

Barcelona'nın eski futbolcusu Neymar ise geçtiğimiz haftaki Fransa Kupası maçındaki sakatlığından ötürü bu maçta forma giyemeyecek.



