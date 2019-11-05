Barcelona - Slavia Prag maç sonucu: 0-0

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kupanın favorilerinden Barcelona, taraftarı önünde Slavia Prag'ı konuk etti. Hafta sonu Levante'ye 3-1 kaybeden Barça, Prag'ı geçerek moral depolamak için sahaya çıktı. Ancak Katalan ekibinin hesapları Slavia Prag'ın savunmasına takılınca gerçekleşmedi.

Bol pozisyona sahne olan maçta gol sesi çıkmayınca ekipler sahadan golsüz eşitlikle ayrıldılar. Deplasmanda oynamasına rağmen cesurca bir oyun ortaya koyan Çekya ekibi gol pozisyonlarına girse de topu filelere göndermeyi başaramadı.

Alınan bu sonuçla 4 maç sonunda Barcelona puanını 8 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Slavia Prag ise iyi oynunu skor yansıtamayınca Devler Ligi'nde 2 puanla kaldı ve gurubun son sırasında yer aldı. Bu maçla beraber Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı maçlarda 5 büyük ligden olmayan bir rakibe karşı 3. kez ağları sarsamadı.

Maçın 11'leri

Barcelona: Ter Stegen, Nelson Semedo, Pique, Lenglet, Jordi Alba, De Jong, Busquets, Vidal, Messi, Griezmann, Dembele

Slavia Prag: Kolar, Coufal, Kudela, Frydych, Boril, Masopust, Traore, Soucek, Stanciu, Sevcik, Olayinka



