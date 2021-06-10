Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcilerimizden Anadolu Efes'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi isimlerden Sertaç Şanlı için flaş bir iddia gündeme geldi. Efes'in finalde devirdiği Barcelona, Sertaç Şanlı'yı kadrosuna katmak istiyor.

Litvanyalı gazeteci Donatas Urbonas, Barcelona'nın Sertaç Şanlı ile görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı. Sertaç'ın Barcelona ile Efes arasında bir seçim yapması bekleniyor.

Final Four'da yarı final maçında CSKA Moskova'ya karşı 19 sayı, 8 ribaunt ile yıldızlaşan Sertaç Şanlı, finalde Barcelona'ya karşı ise faul problemi yaşamasına rağmen 12 dakikada 12 sayı, 2 ribaunt ile önemli katkı sağlamıştı.



