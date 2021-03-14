Barcelona, Sergio Aguero ile anlaşmaya vardı

Barcelona, Başkan Joan Laporta'nın çok istediği Sergio Aguero transferine çok yakın. İspanyol medyası As'ın haberine göre Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arjantinli golcü futbolcuyla anlaşma sağladı.

Manchester City'deki sözleşmesi sezon sonu sona ereceği için bonservis bedeli ödemeyeceği yıldız futbolcu için 2023'e kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.

İddiaları reddetmişti

Geçtiğimiz gün Barcelona'ya transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Sergio Aguero, "Hala Manchester City'nin oyuncusuyum" diyerek iddiaları yalanlamıştı. Bu sezon Manchester City'de sakatlığı nedeniyle birçok karşılaşmayı kaçıran Arjantinli golcü Premier Lig'de sadece 8 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.







