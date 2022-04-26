Yeni sezonda teknik direktörü Xavi'nin direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

İspanya LaLiga'nın köklü kulüplerinden Barcelona, 23 yaşındaki Uruguaylı savunmacısı Ronald Araujo’nun sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı. Katalan ekibi Uruguaylı savunmacının serbest kalma bedeli 1 milyar Euro olarak belirlendi.

Barcelona B'den A takıma yükselen 23 yaşındaki savunmacı, bu sezon toplamda 39 maça çıktı ve 4 golle takımına katkıda bulundu.







